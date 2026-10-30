SS&C Technologies Holdings Aktie
WKN DE: A1CV38 / ISIN: US78467J1007
|SS&C Technologies-Anlage
|
30.10.2026 16:03:40
NASDAQ Composite Index-Papier SS&C Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SS&C Technologies-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit SS&C Technologies-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das SS&C Technologies-Papier 79,47 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die SS&C Technologies-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 125,834 SS&C Technologies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 80,60 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 142,19 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1,42 Prozent angezogen.
Am Markt war SS&C Technologies jüngst 18,86 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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