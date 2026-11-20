Bei einem frühen Investment in Starbucks-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Starbucks-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 104,30 USD. Bei einem Starbucks-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,588 Starbucks-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 19.11.2026 1 001,63 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 104,47 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +0,16 Prozent.

Am Markt war Starbucks jüngst 124,31 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at