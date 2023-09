NASDAQ Composite Index-Papier Starbucks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Starbucks-Investment abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Starbucks-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Starbucks-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Starbucks-Papier letztlich bei 54,86 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Starbucks-Aktie investierten, hätten nun 182,282 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 335,03 USD, da sich der Wert eines Starbucks-Papiers am 07.09.2023 auf 95,10 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +73,35 Prozent.

Zuletzt verbuchte Starbucks einen Börsenwert von 110,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at