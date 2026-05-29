Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
|Starbucks-Investition
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29.05.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Papier Starbucks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Starbucks von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Starbucks-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Starbucks-Papier an diesem Tag bei 84,05 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Starbucks-Aktie investierten, hätten nun 1,190 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 28.05.2026 auf 100,75 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 119,87 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +19,87 Prozent.
Der Starbucks-Wert an der Börse wurde auf 116,32 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Hattanas Kumchai / Shutterstock.com
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