Starbucks Aktie

Starbucks für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 884437 / ISIN: US8552441094

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Starbucks-Investition 29.05.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Papier Starbucks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Starbucks von vor einem Jahr abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Papier Starbucks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Starbucks von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Starbucks-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Starbucks-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Starbucks-Papier an diesem Tag bei 84,05 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Starbucks-Aktie investierten, hätten nun 1,190 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 28.05.2026 auf 100,75 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 119,87 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +19,87 Prozent.

Der Starbucks-Wert an der Börse wurde auf 116,32 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Hattanas Kumchai / Shutterstock.com

Nachrichten zu Starbucks Corp.

mehr Nachrichten