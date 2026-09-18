Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
|Lukrative Starbucks-Investition?
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18.09.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Papier Starbucks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Starbucks von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Starbucks-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Starbucks-Anteile an diesem Tag bei 83,42 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Starbucks-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,988 Starbucks-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 96,67 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 158,83 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 15,88 Prozent zugenommen.
Starbucks markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 110,75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Brendan Howard / Shutterstock.com
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