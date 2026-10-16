Starbucks Aktie

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WKN: 884437 / ISIN: US8552441094

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Lohnende Starbucks-Investition? 16.10.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Papier Starbucks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Starbucks von vor einem Jahr eingefahren

NASDAQ Composite Index-Papier Starbucks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Starbucks von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Starbucks-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 16.10.2025 wurden Starbucks-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Starbucks-Aktie an diesem Tag 84,34 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 118,568 Starbucks-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 486,84 USD, da sich der Wert eines Starbucks-Papiers am 15.10.2026 auf 96,88 USD belief. Mit einer Performance von +14,87 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Starbucks belief sich jüngst auf 106,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Hattanas Kumchai / Shutterstock.com

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