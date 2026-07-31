NASDAQ Composite Index-Papier Starbucks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Starbucks-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Starbucks-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Starbucks-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 101,57 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Starbucks-Aktie investierten, hätten nun 0,985 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Starbucks-Papiers auf 105,85 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 104,21 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 4,21 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Starbucks bezifferte sich zuletzt auf 118,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at