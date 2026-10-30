Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
|Frühe Anlage
|
30.10.2026 16:03:40
NASDAQ Composite Index-Papier Starbucks-Aktie: So viel hätte eine Investition in Starbucks von vor 5 Jahren eingebracht
Das Starbucks-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 106,07 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 9,428 Starbucks-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 29.10.2026 994,72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 105,51 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 0,53 Prozent verringert.
Starbucks war somit zuletzt am Markt 119,97 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Hattanas Kumchai / Shutterstock.com
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