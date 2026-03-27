Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
|Starbucks-Investition im Blick
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27.03.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier Starbucks-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Starbucks-Investment von vor 10 Jahren verdient
Das Starbucks-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 58,36 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Starbucks-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,714 Starbucks-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 156,31 USD, da sich der Wert einer Starbucks-Aktie am 26.03.2026 auf 91,22 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 56,31 Prozent.
Der Börsenwert von Starbucks belief sich zuletzt auf 104,06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Brendan Howard / Shutterstock.com
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