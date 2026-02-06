Starbucks Aktie

Langfristige Performance 06.02.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Papier Starbucks-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Starbucks-Investment von vor einem Jahr verloren

NASDAQ Composite Index-Papier Starbucks-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Starbucks-Investment von vor einem Jahr verloren

Investoren, die vor Jahren in Starbucks-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurde die Starbucks-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Starbucks-Aktie betrug an diesem Tag 111,70 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Starbucks-Aktie investiert hat, hat nun 89,526 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 05.02.2026 auf 96,07 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 600,72 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 13,99 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Starbucks belief sich zuletzt auf 109,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: dailin / Shutterstock.com

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

