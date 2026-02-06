Starbucks Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier Starbucks-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Starbucks-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurde die Starbucks-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Starbucks-Aktie betrug an diesem Tag 111,70 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Starbucks-Aktie investiert hat, hat nun 89,526 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 05.02.2026 auf 96,07 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 600,72 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 13,99 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Starbucks belief sich zuletzt auf 109,73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
