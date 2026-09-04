Starbucks Aktie

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WKN: 884437 / ISIN: US8552441094

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Starbucks-Performance 04.09.2026 16:03:37

NASDAQ Composite Index-Papier Starbucks-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Starbucks von vor 5 Jahren verloren

NASDAQ Composite Index-Papier Starbucks-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Starbucks von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Starbucks-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Starbucks-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 117,19 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Starbucks-Papier investiert hätte, hätte er nun 85,332 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Starbucks-Papiere wären am 03.09.2026 9 029,78 USD wert, da der Schlussstand 105,82 USD betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 9,70 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Starbucks bezifferte sich zuletzt auf 121,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Hattanas Kumchai / Shutterstock.com

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