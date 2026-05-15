Starbucks Aktie

Starbucks für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 884437 / ISIN: US8552441094

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Starbucks-Investition 15.05.2026 16:04:03

NASDAQ Composite Index-Papier Starbucks-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Starbucks von vor 5 Jahren bedeutet

NASDAQ Composite Index-Papier Starbucks-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Starbucks von vor 5 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Starbucks-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die Starbucks-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Starbucks-Papier bei 111,20 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 8,993 Starbucks-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 14.05.2026 956,83 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 106,40 USD belief. Mit einer Performance von -4,32 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Starbucks erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 120,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JStone / Shutterstock.com

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