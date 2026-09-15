Steel Dynamics Aktie
WKN: 903772 / ISIN: US8581191009
|Frühe Investition
|
15.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier Steel Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Steel Dynamics von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Steel Dynamics-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Steel Dynamics-Anteile an diesem Tag bei 23,66 USD. Bei einem Steel Dynamics-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 422,654 Steel Dynamics-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Steel Dynamics-Papiere wären am 14.09.2026 99 125,11 USD wert, da der Schlussstand 234,53 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 891,25 Prozent angezogen.
Der Marktwert von Steel Dynamics betrug jüngst 34,43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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