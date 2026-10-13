Steel Dynamics Aktie
WKN: 903772 / ISIN: US8581191009
|Lohnende Steel Dynamics-Investition?
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13.10.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Papier Steel Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Steel Dynamics von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Steel Dynamics-Papier statt. Diesen Tag beendete die Steel Dynamics-Aktie bei 23,72 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Steel Dynamics-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,216 Steel Dynamics-Aktien. Die gehaltenen Steel Dynamics-Papiere wären am 12.10.2026 1 008,18 USD wert, da der Schlussstand 239,14 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 908,18 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Steel Dynamics bezifferte sich zuletzt auf 34,18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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