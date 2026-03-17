NASDAQ Composite Index-Papier Steel Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Steel Dynamics von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Steel Dynamics-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Steel Dynamics-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 103,91 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Steel Dynamics-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,962 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.03.2026 167,72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 174,28 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 67,72 Prozent erhöht.

Steel Dynamics wurde am Markt mit 25,34 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at