NASDAQ Composite Index-Papier Steel Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Steel Dynamics von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Steel Dynamics-Aktie statt. Zum Handelsende standen Steel Dynamics-Anteile an diesem Tag bei 43,86 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,280 Steel Dynamics-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.02.2026 446,90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 196,01 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 346,90 Prozent angewachsen.

Am Markt war Steel Dynamics jüngst 28,60 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at