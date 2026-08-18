NASDAQ Composite Index-Papier Steel Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Steel Dynamics-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Steel Dynamics-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Steel Dynamics-Papier statt. Der Schlusskurs des Steel Dynamics-Papiers betrug an diesem Tag 25,70 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 38,911 Steel Dynamics-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.08.2026 auf 258,16 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 045,14 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 904,51 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Steel Dynamics eine Marktkapitalisierung von 36,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at