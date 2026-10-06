NASDAQ Composite Index-Papier Steel Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Steel Dynamics-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Steel Dynamics-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Steel Dynamics-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 57,54 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Steel Dynamics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 173,792 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 41 890,86 USD, da sich der Wert eines Steel Dynamics-Papiers am 05.10.2026 auf 241,04 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 318,91 Prozent erhöht.

Steel Dynamics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 34,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at