Steel Dynamics-Anlage im Blick 10.02.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Papier Steel Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Steel Dynamics-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Steel Dynamics-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Steel Dynamics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 132,87 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 7,526 Steel Dynamics-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.02.2026 gerechnet (202,75 USD), wäre die Investition nun 1 525,93 USD wert. Damit wäre die Investition 52,59 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Steel Dynamics zuletzt 29,58 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

