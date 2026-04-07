NASDAQ Composite Index-Papier Steel Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Steel Dynamics-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Steel Dynamics-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Steel Dynamics-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 111,04 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Steel Dynamics-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,901 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 176,53 USD gerechnet, wäre die Investition nun 158,98 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 58,98 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Steel Dynamics eine Marktkapitalisierung von 26,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at