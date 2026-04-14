NASDAQ Composite Index-Papier Steel Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Steel Dynamics von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Steel Dynamics-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Steel Dynamics-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Steel Dynamics-Papier bei 104,46 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 9,573 Steel Dynamics-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 871,24 USD, da sich der Wert eines Steel Dynamics-Anteils am 13.04.2026 auf 195,47 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 87,12 Prozent erhöht.

Steel Dynamics war somit zuletzt am Markt 27,70 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at