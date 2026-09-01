NASDAQ Composite Index-Papier Steel Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Steel Dynamics von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Steel Dynamics-Investment verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde das Steel Dynamics-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 107,30 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Steel Dynamics-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,932 Steel Dynamics-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Steel Dynamics-Aktie auf 232,62 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 216,79 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 116,79 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Steel Dynamics eine Börsenbewertung in Höhe von 33,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at