Steel Dynamics Aktie
WKN: 903772 / ISIN: US8581191009
|Frühe Anlage
|
26.05.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Papier Steel Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Steel Dynamics-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Die Steel Dynamics-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Steel Dynamics-Anteile betrug an diesem Tag 24,74 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Steel Dynamics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 40,420 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 22.05.2026 9 702,10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 240,03 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 870,21 Prozent vermehrt.
Alle Steel Dynamics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 34,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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