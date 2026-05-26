NASDAQ Composite Index-Papier Steel Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Steel Dynamics-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Steel Dynamics-Aktien gewesen.

Die Steel Dynamics-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Steel Dynamics-Anteile betrug an diesem Tag 24,74 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Steel Dynamics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 40,420 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 22.05.2026 9 702,10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 240,03 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 870,21 Prozent vermehrt.

Alle Steel Dynamics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 34,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at