Steel Dynamics Aktie
WKN: 903772 / ISIN: US8581191009
|Lukrativer Steel Dynamics-Einstieg?
|
28.04.2026 16:04:24
NASDAQ Composite Index-Papier Steel Dynamics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Steel Dynamics von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 28.04.2016 wurden Steel Dynamics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Steel Dynamics-Aktie bei 24,65 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Steel Dynamics-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,057 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 27.04.2026 auf 225,04 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 912,94 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 812,94 Prozent angezogen.
Der Steel Dynamics-Wert an der Börse wurde auf 32,82 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Steel Dynamics Inc.
Analysen zu Steel Dynamics Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Steel Dynamics Inc.
|192,85
|0,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. Der Dow kommt im Dienstagshandel kaum vom Fleck. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.