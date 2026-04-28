NASDAQ Composite Index-Papier Steel Dynamics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Steel Dynamics von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Steel Dynamics-Aktien verdienen können.

Am 28.04.2016 wurden Steel Dynamics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Steel Dynamics-Aktie bei 24,65 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Steel Dynamics-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,057 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 27.04.2026 auf 225,04 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 912,94 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 812,94 Prozent angezogen.

Der Steel Dynamics-Wert an der Börse wurde auf 32,82 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at