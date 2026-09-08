NASDAQ Composite Index-Papier Steel Dynamics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Steel Dynamics von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Steel Dynamics-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Steel Dynamics-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 65,86 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15,184 Steel Dynamics-Anteilen. Die gehaltenen Steel Dynamics-Anteile wären am 04.09.2026 3 675,37 USD wert, da der Schlussstand 242,06 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 267,54 Prozent vermehrt.

Steel Dynamics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 34,69 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at