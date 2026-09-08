Steel Dynamics Aktie
WKN: 903772 / ISIN: US8581191009
|Investmentbeispiel
|
08.09.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Steel Dynamics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Steel Dynamics von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Steel Dynamics-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 65,86 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15,184 Steel Dynamics-Anteilen. Die gehaltenen Steel Dynamics-Anteile wären am 04.09.2026 3 675,37 USD wert, da der Schlussstand 242,06 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 267,54 Prozent vermehrt.
Steel Dynamics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 34,69 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Steel Dynamics Inc.
Analysen zu Steel Dynamics Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Steel Dynamics Inc.
|207,20
|0,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise belasten: ATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert - 26.000-Punkte-Marke hält -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Markt zeigten sich robust. Die US-Börsen zeigen sich nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.