Steel Dynamics Aktie

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WKN: 903772 / ISIN: US8581191009

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Performance unter der Lupe 03.11.2026 16:03:57

NASDAQ Composite Index-Papier Steel Dynamics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Steel Dynamics von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Steel Dynamics-Aktien verdienen können.

Am 03.11.2021 wurde die Steel Dynamics-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 63,60 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,572 Steel Dynamics-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 02.11.2026 396,08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 251,91 USD belief. Damit wäre die Investition 296,08 Prozent mehr wert.

Alle Steel Dynamics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 35,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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