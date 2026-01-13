NASDAQ Composite Index-Papier Steel Dynamics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Steel Dynamics von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Steel Dynamics-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Steel Dynamics-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Steel Dynamics-Anteile an diesem Tag 123,27 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Steel Dynamics-Aktie investierten, hätten nun 0,811 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 137,38 USD, da sich der Wert einer Steel Dynamics-Aktie am 12.01.2026 auf 169,35 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 37,38 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Steel Dynamics eine Börsenbewertung in Höhe von 24,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

