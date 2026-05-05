NASDAQ Composite Index-Papier Steel Dynamics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Steel Dynamics von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Steel Dynamics eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 05.05.2025 wurde die Steel Dynamics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 133,12 USD. Bei einem Steel Dynamics-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,512 Steel Dynamics-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 726,41 USD, da sich der Wert eines Steel Dynamics-Papiers am 04.05.2026 auf 229,82 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 72,64 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Steel Dynamics eine Börsenbewertung in Höhe von 33,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at