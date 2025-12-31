NASDAQ Composite Index-Papier Steven Madden-Aktie: Hätte sich eine Investition in Steven Madden von vor einem Jahr bezahlt gemacht?

Wer vor Jahren in Steven Madden-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Das Steven Madden-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Steven Madden-Papiers betrug an diesem Tag 42,52 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,352 Steven Madden-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 99,22 USD, da sich der Wert eines Steven Madden-Anteils am 30.12.2025 auf 42,19 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 0,78 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für Steven Madden eine Börsenbewertung in Höhe von 3,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at