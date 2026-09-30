Steven Madden Aktie

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WKN: 898166 / ISIN: US5562691080

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Steven Madden-Anlage im Blick 30.09.2026 16:03:40

NASDAQ Composite Index-Papier Steven Madden-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Steven Madden von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Steven Madden-Aktie gebracht.

Die Steven Madden-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Steven Madden-Anteile bei 23,04 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Steven Madden-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 434,028 Steven Madden-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 19 592,01 USD, da sich der Wert eines Steven Madden-Papiers am 29.09.2026 auf 45,14 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 95,92 Prozent angezogen.

Insgesamt war Steven Madden zuletzt 3,29 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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