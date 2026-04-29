NASDAQ Composite Index-Papier Steven Madden-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Steven Madden von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Steven Madden-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Steven Madden-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Steven Madden-Papier bei 35,04 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 28,539 Steven Madden-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 068,78 USD, da sich der Wert eines Steven Madden-Papiers am 28.04.2026 auf 37,45 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 068,78 USD, was einer positiven Performance von 6,88 Prozent entspricht.

Alle Steven Madden-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at