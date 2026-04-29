Steven Madden Aktie
WKN: 898166 / ISIN: US5562691080
|Steven Madden-Investment
|
29.04.2026 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Papier Steven Madden-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Steven Madden von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Steven Madden-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Steven Madden-Papier bei 35,04 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 28,539 Steven Madden-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 068,78 USD, da sich der Wert eines Steven Madden-Papiers am 28.04.2026 auf 37,45 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 068,78 USD, was einer positiven Performance von 6,88 Prozent entspricht.
Alle Steven Madden-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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