NASDAQ Composite Index-Papier Steven Madden-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Steven Madden von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Steven Madden-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Steven Madden-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Steven Madden-Anteile bei 36,47 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 274,198 Steven Madden-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Steven Madden-Papiers auf 36,93 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 124,76 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1,25 Prozent angezogen.

Steven Madden war somit zuletzt am Markt 2,64 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at