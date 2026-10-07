NASDAQ Composite Index-Papier Steven Madden-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Steven Madden von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Steven Madden-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Steven Madden-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Steven Madden-Anteile betrug an diesem Tag 33,23 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,009 Steven Madden-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 06.10.2026 auf 45,58 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 137,17 USD wert. Das entspricht einem Plus von 37,17 Prozent.

Steven Madden war somit zuletzt am Markt 3,33 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at