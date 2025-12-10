NASDAQ Composite Index-Papier Steven Madden-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Steven Madden-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Steven Madden eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Steven Madden-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Steven Madden-Papier letztlich bei 32,94 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Steven Madden-Aktie investiert hat, hat nun 3,036 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.12.2025 132,27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 43,57 USD belief. Das entspricht einem Plus von 32,27 Prozent.

Jüngst verzeichnete Steven Madden eine Marktkapitalisierung von 3,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at