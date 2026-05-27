NASDAQ Composite Index-Papier Steven Madden-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Steven Madden-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Steven Madden-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Steven Madden-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Steven Madden-Aktie letztlich bei 31,00 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 322,581 Steven Madden-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 26.05.2026 auf 42,75 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 790,32 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 37,90 Prozent gesteigert.

Steven Madden erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at