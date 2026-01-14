NASDAQ Composite Index-Papier Steven Madden-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Steven Madden-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Steven Madden eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das Steven Madden-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Steven Madden-Papier bei 36,34 USD. Bei einem Steven Madden-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 27,518 Steven Madden-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 13.01.2026 auf 45,87 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 262,25 USD wert. Mit einer Performance von +26,22 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Steven Madden wurde am Markt mit 3,28 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at