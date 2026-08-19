NASDAQ Composite Index-Papier Steven Madden-Aktie: So viel hätte eine Investition in Steven Madden von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Steven Madden-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurden Steven Madden-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 34,72 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 288,018 Steven Madden-Papiere. Die gehaltenen Steven Madden-Aktien wären am 18.08.2026 13 464,86 USD wert, da der Schlussstand 46,75 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 34,65 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Steven Madden betrug jüngst 3,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at