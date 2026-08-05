NASDAQ Composite Index-Papier Steven Madden-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Steven Madden-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren Steven Madden-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Steven Madden-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 23,07 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Steven Madden-Aktie investiert hat, hat nun 4,335 Anteile im Depot. Die gehaltenen Steven Madden-Aktien wären am 04.08.2026 211,82 USD wert, da der Schlussstand 48,86 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 111,82 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Steven Madden einen Börsenwert von 3,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at