NASDAQ Composite Index-Papier Steven Madden-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Steven Madden-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Steven Madden-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Steven Madden-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Steven Madden-Anteile bei 22,70 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,405 Steven Madden-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.10.2026 188,46 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 42,78 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 88,46 Prozent.

Alle Steven Madden-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at