Steven Madden Aktie
WKN: 898166 / ISIN: US5562691080
|Steven Madden-Investment im Blick
|
11.11.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Papier Steven Madden-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Steven Madden-Investment von vor 3 Jahren verdient
Die Steven Madden-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Steven Madden-Anteile bei 33,30 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 300,300 Steven Madden-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Steven Madden-Papiers auf 42,53 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 771,77 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 27,72 Prozent.
Am Markt war Steven Madden jüngst 3,12 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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