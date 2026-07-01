NASDAQ Composite Index-Papier Steven Madden-Aktie: So viel Verlust hätte ein Steven Madden-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Die Steven Madden-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 43,67 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Steven Madden-Aktie investierten, hätten nun 22,899 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 964,05 USD, da sich der Wert eines Steven Madden-Papiers am 30.06.2026 auf 42,10 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 3,60 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Steven Madden belief sich jüngst auf 3,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at