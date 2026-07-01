Steven Madden Aktie
WKN: 898166 / ISIN: US5562691080
|Lukrative Steven Madden-Anlage?
|
01.07.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Papier Steven Madden-Aktie: So viel Verlust hätte ein Steven Madden-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Die Steven Madden-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 43,67 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Steven Madden-Aktie investierten, hätten nun 22,899 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 964,05 USD, da sich der Wert eines Steven Madden-Papiers am 30.06.2026 auf 42,10 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 3,60 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Steven Madden belief sich jüngst auf 3,11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Steven Madden Ltd.
Analysen zu Steven Madden Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Steven Madden Ltd.
|35,93
|-1,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktbericht: ATX weit im Plus -- DAX mit neuem Rekordhoch -- Wall Street gespalten - Dow knackt Rekord -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag klar in der Gewinnzone. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls deutlich zu. Die US-Börsen zeigen sich vor dem langen Wochenende mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Märkte in Asien präsentierten sich erneut uneins.