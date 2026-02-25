NASDAQ Composite Index-Papier Steven Madden-Aktie: So viel Verlust hätte ein Steven Madden-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Am 25.02.2025 wurden Steven Madden-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 37,89 USD. Bei einem Steven Madden-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 26,392 Steven Madden-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.02.2026 auf 37,36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 986,01 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 1,40 Prozent.

Jüngst verzeichnete Steven Madden eine Marktkapitalisierung von 2,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

