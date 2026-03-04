Steven Madden Aktie

WKN: 898166 / ISIN: US5562691080

Performance im Blick 04.03.2026 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Papier Steven Madden-Aktie: So viel Verlust hätte eine Steven Madden-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Steven Madden-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die Steven Madden-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Steven Madden-Aktie letztlich bei 36,83 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Steven Madden-Aktie investierten, hätten nun 271,518 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 736,63 USD, da sich der Wert eines Steven Madden-Anteils am 03.03.2026 auf 35,86 USD belief. Damit wäre die Investition 2,63 Prozent weniger wert.

Steven Madden erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Steven Madden Ltd.

Analysen zu Steven Madden Ltd.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Steven Madden Ltd. 30,80 -0,65%

13:17 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
11:22 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot
03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
02.03.26 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen

Krieg in Nahost: ATX im Plus -- DAX fällt zurück -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt notiert am Donnerstag höher. Der deutsche Leitindex gibt seine Gewinne im Handelsverlauf ab. An den Börsen in Fernost dominierten die positiven Vorzeichen.
