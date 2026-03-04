NASDAQ Composite Index-Papier Steven Madden-Aktie: So viel Verlust hätte eine Steven Madden-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Steven Madden-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die Steven Madden-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Steven Madden-Aktie letztlich bei 36,83 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Steven Madden-Aktie investierten, hätten nun 271,518 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 736,63 USD, da sich der Wert eines Steven Madden-Anteils am 03.03.2026 auf 35,86 USD belief. Damit wäre die Investition 2,63 Prozent weniger wert.

Steven Madden erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at