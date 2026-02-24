Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|Langfristige Anlage
|
24.02.2026 16:05:19
NASDAQ Composite Index-Papier Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Strategy (ex MicroStrategy) von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Strategy (ex MicroStrategy)-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier bei 15,66 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie investierten, hätten nun 638,651 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 79 007,54 USD, da sich der Wert einer Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie am 23.02.2026 auf 123,71 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 79 007,54 USD, was einer positiven Performance von 690,08 Prozent entspricht.
Zuletzt ergab sich für Strategy (ex MicroStrategy) eine Börsenbewertung in Höhe von 35,52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)
|
20:04
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
18:02
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite steigt mittags (finanzen.at)
|
16:05
|NASDAQ Composite Index-Papier Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Strategy (ex MicroStrategy) von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16:01
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite steigt zum Start (finanzen.at)
|
23.02.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
23.02.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.02.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 sackt ab (finanzen.at)
|
23.02.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich schwächer (finanzen.at)