WKN: 722713 / ISIN: US5949724083

Langfristige Anlage 24.02.2026 16:05:19

NASDAQ Composite Index-Papier Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Strategy (ex MicroStrategy) von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Strategy (ex MicroStrategy)-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier bei 15,66 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie investierten, hätten nun 638,651 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 79 007,54 USD, da sich der Wert einer Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie am 23.02.2026 auf 123,71 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 79 007,54 USD, was einer positiven Performance von 690,08 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Strategy (ex MicroStrategy) eine Börsenbewertung in Höhe von 35,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

