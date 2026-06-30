Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|Lukrative Strategy (ex MicroStrategy)-Investition?
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30.06.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Papier Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Strategy (ex MicroStrategy) von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 30.06.2023 wurde das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 34,24 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 292,039 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 27 066,18 USD, da sich der Wert eines Strategy (ex MicroStrategy)-Papiers am 29.06.2026 auf 92,68 USD belief. Damit wäre die Investition um 170,66 Prozent gestiegen.
Zuletzt ergab sich für Strategy (ex MicroStrategy) eine Börsenbewertung in Höhe von 28,84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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