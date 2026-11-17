Vor Jahren Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Strategy (ex MicroStrategy)-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 48,62 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 20,567 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien. Die gehaltenen Strategy (ex MicroStrategy)-Anteile wären am 16.11.2026 2 119,00 USD wert, da der Schlussstand 103,03 USD betrug. Damit wäre die Investition 111,90 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Strategy (ex MicroStrategy) belief sich zuletzt auf 47,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at