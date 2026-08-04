Strategy Aktie

Strategy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 722713 / ISIN: US5949724083

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Lukratives Strategy (ex MicroStrategy)-Investment? 04.08.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Papier Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Strategy (ex MicroStrategy) von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Strategy (ex MicroStrategy)-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Strategy (ex MicroStrategy)-Anteile an diesem Tag bei 67,09 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 14,905 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 413,86 USD, da sich der Wert eines Strategy (ex MicroStrategy)-Papiers am 03.08.2026 auf 94,86 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 41,39 Prozent vermehrt.

Strategy (ex MicroStrategy) war somit zuletzt am Markt 32,73 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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