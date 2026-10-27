Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|Strategy (ex MicroStrategy)-Investment im Blick
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27.10.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Papier Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Strategy (ex MicroStrategy) von vor 5 Jahren abgeworfen
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Strategy (ex MicroStrategy)-Anteile an diesem Tag bei 71,50 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,986 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 26.10.2026 auf 139,82 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 955,47 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 95,55 Prozent angezogen.
Insgesamt war Strategy (ex MicroStrategy) zuletzt 58,93 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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