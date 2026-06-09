Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|Lukrative Strategy (ex MicroStrategy)-Investition?
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09.06.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Strategy (ex MicroStrategy)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Strategy (ex MicroStrategy)-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie an diesem Tag bei 51,30 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 194,936 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Strategy (ex MicroStrategy)-Anteile wären am 08.06.2026 24 795,80 USD wert, da der Schlussstand 127,20 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 147,96 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Strategy (ex MicroStrategy) einen Börsenwert von 42,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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