Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|Rentables Strategy (ex MicroStrategy)-Investment?
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28.07.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Strategy (ex MicroStrategy) von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 43,46 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,301 Strategy (ex MicroStrategy)-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 98,65 USD gerechnet, wäre die Investition nun 226,99 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 126,99 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Strategy (ex MicroStrategy) bezifferte sich zuletzt auf 32,14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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